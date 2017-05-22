Мединский пообещал сотрудникам МЦР работу в новом музее

Сотрудников Международного центра Рерихов (МЦР) примут на работу в новый музей Рерихов. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает ТАСС.

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«Наша политика заключается в том, что всех этих сотрудников надо взять на работу. Если они любят Рерихов, знают о них, пусть приходят на работу», — сказал он.

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Новый музей Рерихов будет создан на базе музея Востока.

«Мы будем расширять штат музея Востока, потому что создание нового большого музея Рерихов потребует специалистов», — добавил министр.

В марте стало известно, что музей Рерихов полностью перейдет в ведомство Музея Востока.

По словам юриста музея Востока Юрия Избачкова, начиная с лета 2014 года, МЦР не смог оплачивать арендную плату за занимаемые музеем помещения в 7 и 4 корпусах городской усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке.

МЦР полностью финансировался «Мастер-банком» во главе с бывшим его владельцем Борисом Булочником. После лишения банка лицензии, в 2013 году, музей практически лишился средств к существованию.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.