Мединский пообещал сотрудникам МЦР работу в новом музее

Сотрудников Международного центра Рерихов (МЦР) примут на работу в новый музей Рерихов. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает ТАСС.
«Наша политика заключается в том, что всех этих сотрудников надо взять на работу. Если они любят Рерихов, знают о них, пусть приходят на работу», — сказал он.
Новый музей Рерихов будет создан на базе музея Востока.
«Мы будем расширять штат музея Востока, потому что создание нового большого музея Рерихов потребует специалистов», — добавил министр.
В марте стало известно, что музей Рерихов полностью перейдет в ведомство Музея Востока.
По словам юриста музея Востока Юрия Избачкова, начиная с лета 2014 года, МЦР не смог оплачивать арендную плату за занимаемые музеем помещения в 7 и 4 корпусах городской усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке.
МЦР полностью финансировался «Мастер-банком» во главе с бывшим его владельцем Борисом Булочником. После лишения банка лицензии, в 2013 году, музей практически лишился средств к существованию.
Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.