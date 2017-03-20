Музей Рериха перейдет в ведомство Музея Востока

Арбитражный суд Москвы вынес решение о расторжении договора безвозмездного использования помещений Общественного центра-музея имени Николая Рериха организацией Международный центр Рерихов (МЦР), сообщил «Ленте.ру» юрист Музея Востока Юрий Избачков.

По его словам, начиная с лета 2014 года, МЦР не смог оплачивать арендную плату за занимаемые музеем помещения в 7 и 4 корпусах городской усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке. Мэрия Москвы пошла навстречу организации и заменила договор об аренде на договор о безвозмездном использовании площади. В 2015 году усадьба была передана в федеральную собственность и позже Музею Востока для создания там музея Рерихов. При этом соглашение с МЦР было ограничено условиями: целевое использование имущества, непредоставление помещений третьим лицам, содержание их в надлежащем состоянии.

Эти условия, по словам юриста не были выполнены, и в результате в 2015 году помещение Центра было передано в управление Музею Востока. Как говорит Избачков, администрация музея пыталась договориться с МЦР о совместном использовании площади, однако те не пожелали идти на контакт.

Юрист отметил, что Международный центр Рерихов организовал в зданиях музея гостиницу и «плодил непонятные юридические лица». В результате Музей Востока подал иск к МЦР и суд вынес решение в пользу музейщиков.

МЦР полностью финансировался «Мастер-банком» во главе с бывшим его владельцем Борисом Булочником. После лишения банка лицензии, в 2013 году, музей практически лишился средств к существованию.

Николай Рерих — русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой он создал религиозно-философское учение о «Живой этике» (Агни-йога), которое в 1980-х годах получило большую популярность в России и за рубежом.