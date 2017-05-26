Министерства культуры России и Южного Судана договорились о сотрудничестве

Первый замминистра культуры России Владимир Аристархов и министр культуры, молодежи и спорта Республики Южный Судан Надя Ароп Дуди подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

«Культурный обмен между странами мира — наша ответственность и важный элемент внешнеполитического облика страны», — подчеркнул Аристархов.

Встреча представителей министерств прошла на международном фестивале «Интермузей-2017» в московском «Манеже».

Дуди поблагодарила российских чиновников за приглашение на мероприятие. «Мы сегодня подписываем соглашение, которое также является соглашением между народами двух стран. Оно способствует развитию и сохранению нашей истории», — заявила южносуданский министр.

Международный фестиваль «Интермузей-2017» проходит в московском «Манеже» с 25 по 29 мая.