Лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советскую песню

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню «Любимый город», которую исполнил на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме.

23 апреля Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Любимый город», в котором полетал над лесами на советском истребителе. Лидер Rammstein также исполнил песню на русском языке.

Ранее сообщалось, что Линдеманн записал композицию к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В подписи к клипу указано, что песня вошла в саундтрек к киноленте.

Слова песни «Любимый город» написаны советским поэтом Евгением Долматовским, композитором выступил народный артист СССР Никита Богословский. Композиция впервые прозвучала в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.