Культура
 
Последние новости
Российская армия получит невидимую «Дрель»
Ветеран раскрыла детали разговора с Путиным на параде Победы
Лучший боксер мира Альварес прокомментировал защиту чемпионских титулов
Украинские националисты зиганули перед ветераном
В российском городе в День Победы загорелся ресторан «Берлин»
Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca
Пост украинского игрока «Зенита» о Дне Победы вызвал споры среди подписчиков
Собчак задумалась о замене парада Победы
Историк перечислил пять главных мифов о Второй мировой войне
Новости партнеров
Прослушать новость

Лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советскую песню

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Till Lindemann / YouTube

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню «Любимый город», которую исполнил на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме.

23 апреля Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Любимый город», в котором полетал над лесами на советском истребителе. Лидер Rammstein также исполнил песню на русском языке.

Ранее сообщалось, что Линдеманн записал композицию к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В подписи к клипу указано, что песня вошла в саундтрек к киноленте.

Слова песни «Любимый город» написаны советским поэтом Евгением Долматовским, композитором выступил народный артист СССР Никита Богословский. Композиция впервые прозвучала в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер Rammstein полетал на советском истребителе в клипе на «Любимый город»
Лидер Rammstein спел песню «Любимый город» на русском языке
Линдеманн покатался на «фонящей» карусели в Припяти
Другие материалы рубрики
Культура00:0213 апреля

«Я просто очень люблю свою страну»

Данила Козловский о своем фильме «Чернобыль», хейтерах и соперничестве с сериалом HBO
17:3829 апреля

Никита Михалков рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

17:0129 апреля

Московского рэпера избили и бросили в костер

15:5729 апреля

Суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Культура00:0412 апреля

Хьюстон, у нас Советы

База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
14:4729 апреля

Фонд кино потребовал взыскать 191 миллион рублей с создателей «Вратаря галактики»

15:0429 апреля

Киноконцерт «Рататуй» впервые покажут в Москве

13:4729 апреля

Пореченков предложил новую национальную идею для России

Культура00:0211 апреля
Карл I и Генриетта Мария Французская

«Королева голыми руками разбила окно»

Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
12:3429 апреля

Лидер Sex Pistols раскритиковал активистов из США и встал на защиту Черчилля

11:3529 апреля

Дочь Уилла Смита совершила каминг-аут

10:1329 апреля

Получивший помилование от Трампа рэпер приговорен к новому сроку

Россия
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
Меркель раскритиковала идею отказаться от патентов на вакцины
Американский адмирал описал возможный сценарий войны России и Украины
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
В России предсказали срок завершения «Северного потока-2»
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
Разработчики вакцины от коронавируса выступили за отказ от патентов
«Я выстрелил в него два раза»
10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии
Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира»
Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Избивший Панарина хоккеист объяснился
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Стало известно о переходе нападающего сборной России Заболотного в ЦСКА
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
«Реал» решил продать купленного за 115 миллионов евро игрока в два раза дешевле
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
УЕФА заставил платить отказавшиеся от участия в Суперлиге клубы
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Ученые признали опасным популярный пищевой краситель
72 дня в вечности
49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
Суд в США получил иск от имени слонихи
Мелинда и Билл Гейтс «Мы никогда не ссорились»
Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
Женщина привилась AstraZeneca и покрылась синяками
Невеста отменила свадьбу из-за незнания женихом таблицы умножения
Все материалы
Дилер раскрыл оснащение новой «ГАЗели»: есть LED-фары и система ADAS
Когда Ferrari — это скучно: автомобили для адреналиновых маньяков
Одноместная «формула» и суперкар с русским названием
В России продают новую «Колхиду», простоявшую в гараже 30 лет
Насколько крута новая BMW M4 на треке?
Как получилось, что мощному и быстрому купе вопросов больше, чем ответов?
АвтоВАЗ объяснил, почему называет Largus новым, а не обновленным
Cреднемоторные «Корветы»? Было такое!
Уникальные концепты, которые готовили Chevrolet Corvette к революции компоновки
Hyundai готовится выпустить полностью электрический седан
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы