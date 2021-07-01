В Новосибирске пройдет фестиваль современного искусства

На новосибирском фестивале современного искусства покажут работы российских и немецких художников. Об этом сообщает «Тайга-Инфо».

Уточняется, что фестиваль «48 часов Новосибирск» пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года, его тема будет звучать как «Ошибка выжившего». В этом году мероприятие будет посвящено различным экзистенциальным проблемам — смыслу жизни и смерти, механизмам отбора, проблемам гражданского общества, пандемии и изменению климата.

В рамках фестиваля пройдут лекции, выставки, перформансы и дискуссии. По словам куратора Центра культуры ЦК19 Петра Жеребцова, художникам предлагается отрефлексировать насчет насущных проблем. «Устойчивость художественных инициатив в Сибири беспокоит нас и в концептуальном, и в практическом смыслах», — добавил он.

Ранее в июне стало известно, что в Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа» спустя семь лет ожиданий. Постоянной экспозицией музея станет коллекция западноевропейского искусства, также для посещений будет доступна мемориальная экспозиция. Открытие запланировано на 3 июля.