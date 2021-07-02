На Урале открылся собственный «Эрмитаж»

В Екатеринбурге спустя семь лет ожиданий открылся филиал «Эрмитажа». Об этом сообщает агентство «Победа РФ».

«Необходимо отметить вклад хранителей, подвижников своего дела и уникальных профессионалов. Именно благодаря их титаническому труду даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны ни один из более одного миллиона экспонатов Эрмитажа не был утрачен во время эвакуации на Урал», — заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.

По словам директора петербургского «Эрмитажа» Михаила Пиотровского, открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» является «замечательным образцом музейного сотрудничества нового типа». В пресс-службе Минкультуры агентству пояснили, что музейное пространство уральского филиала «Эрмитажа» объединит временные выставки из петербургского комплекса и постоянную экспозицию с предметами, переданными в благодарность за сохранение эвакуированных коллекций.

Так, посетители музея увидят экспонаты французского искусства XIX века, в частности — работы Клода Моне, Поля Гогена, Огюста Гогена, Винсента Ван Гога и других всемирно известных живописцев.

Ранее в июне стало известно, что в Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа». Сообщалось, что постоянной экспозицией музея станет коллекция западноевропейского искусства, также для посещений будет доступна мемориальная экспозиция.

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