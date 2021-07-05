Названы самые дешевые направления для отдыха в России на июль

Эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха внутри страны в июле — дешевые поездки можно спланировать по городам Золотого кольца, в Абхазию, на юг и на Урал. Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали среднюю стоимость суточного размещения в отелях, а также стандартную продолжительность отдыха по конкретным направлениям. Так, выгоднее всего будет отправиться в Санкт-Петербург — пять дней в Северной столице обойдутся в 3298 рублей.

На втором и третьем местах разместились поселок Щелкино в Крыму и Москва — там найти варианты размещения возможно в пределах трех тысяч рублей. Кроме того, в качестве бюджетных направлений эксперты выделили поселок Сенной в Краснодарском крае, Новый Афон в Абхазии и Кисловодск.

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В десятку также вошли Воронеж, Екатеринбург, Саратов — стоимость проживания в этих городах не превысит двух тысяч рублей. Самым дорогим местом оказался Переславль-Залесский, где за два дня придется заплатить почти шесть тысяч рублей.

Отмечается, что благодаря возобновлению авиасообщения с Турцией цены на путешествия по России снизились примерно на 18 процентов.

Ранее в июле Крым занял первое место в рейтинге лучших курортов России для летнего отдыха — за полуостров проголосовала почти половина опрошенных. По 14 процентов голосов набрали Абхазия и Краснодарский край, который разделили второе место рейтинга.