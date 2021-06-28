Россиянам назвали самые дешевые направления для путешествий по стране в июле

Самыми дешевыми направлениями для путешествия по России в июле названы города Брянск, если вылетать из Москвы, и Москва, если отправляться из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, специалисты сервиса проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных после 15 июня с датами отправления с 1 по 31 июля. Самым доступным населенным пунктом с вылетом из Москвы стал Брянск — средняя цена перелета в этот город составила 913 рублей в одну сторону. На втором месте оказался Псков — отправиться в него можно за три тысячи рублей, на третьем Чебоксары — чуть более трех тысяч рублей.

Также в десятку самых бюджетных направлений июля попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ, Нижний Новгород — средняя стоимость авиабилета в эти города в одну сторону не превышает четырех тысяч рублей.

Бюджетнее всего отправиться из Санкт-Петербурга можно в Москву — средняя стоимость авиабилета в одну сторону составит 3,8 тысячи рублей. Также среди самых доступных направлений Калуга и Архангельск — по четыре тысячи рублей за перелет.

Кроме того, из Северной столицы дешево можно улететь в Нижний Новгород, Вологду, Брянск, Мурманск, Сыктывкар, Волгоград и Апатиты — средний чек от 4,1 до 5,4 тысячи рублей.

Ранее в июне были раскрыты самые популярные направления для поездок на выходные внутри страны. Так, самым популярным направлением стала Калининградская область, в частности города на побережье Балтийского моря. Помимо этого, россияне совершают короткие поездки в Республику Татарстан и в города Золотого кольца, преимущественно в Ярославль, Суздаль и Переславль-Залесский.