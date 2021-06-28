Раскрыты самые популярные направления для поездок на выходные внутри страны

Раскрыты предпочтения россиян для коротких путешествий внутри страны — самым популярным направлением стала Калининградская область, в частности города на побережье Балтийского моря. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным опроса, 59 процентов туристов считают летний сезон подходящим временем для непродолжительных поездок выходного дня. Главным преимуществом мини-путешествий стала возможность сменить обстановку и получить новые впечатления.

Помимо курортов Балтики, россияне совершают короткие поездки в Республику Татарстан и в города Золотого Кольца, преимущественно в Ярославль, Суздаль и Переславль-Залесский. Также путешественники выделили Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край, Дагестан, Алтай и Нижний Новогород.

Ранее в июне на фоне аномальной жары российские туристы заинтересовались отдыхом на «прохладных» направлениях. Для таких поездок туроператоры советуют обратить внимание на Архангельск, Карелию, Мурманск, острова Сахалин и Итуруп, Туапсе, а также Красную поляну. Например, в Архангельской области можно увидеть старинные мельницы и побывать в Историко-мемориальном музее М. Ломоносова.