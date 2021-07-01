Названы самые популярные прибрежные курорты среди россиян в июле

Названы самые популярные пляжные курорты внутри страны в июле — каждый третий россиянин планирует полететь в Крым. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование онлайн-сервиса «Туту.ру».

По данным аналитиков, наибольший спрос зафиксирован на билеты из Москвы в Симферополь — средняя цена за полет туда и обратно составляет почти 12 тысяч рублей. На втором месте расположился Сочи, на третьем — Анапа. Цена по этим направлениям не превышает 13 тысяч рублей.

Также российские путешественники заинтересовались отдыхом на прибрежных курортах Балтийского моря и в кавказских здравницах. Отмечается спрос на билеты в Калининград, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Ранее в июне стали известны самые дешевые авианаправления для поездок по России. Так, за 913 рублей можно улететь из Москвы в Брянск. Кроме того, бюджетные билеты доступны из столицы до Пскова и до Чебоксар — цена на них варьируется в районе трех тысяч рублей.