Названы самые популярные направления для путешествий на поезде по России

Аналитический центр сервиса Туту.ру назвал самые популярные направления для путешествий на поезде по России в июле. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Отмечается, что из Москвы жители страны забронировали больше всего билетов в Санкт-Петербург, Анапу и Геленджик. В северную столицу забронировано 18,5 процента от всех билетов. Их средняя стоимость — порядка 2,6 тысячи рублей. Поездки в Анапу составляют примерно 10 процентов от общего числа бронирований и в среднем обходятся в 4,1 тысячи.

Доля путешествий в Новороссийск выросла более чем в полтора раза и составила 3,7%. Стоимость поездки из Москвы равна 4,7 тысячи рублей, что на 23 процента дешевле, чем в прошлом году.

Среди других популярных направлений для путешествий на поезде россияне выбрали Симферополь, Адлер, Лазаревское, Ейск, Сочи, Туапсе, Евпатория и Феодосия. Помимо этого, популярностью пользуются Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Белгород, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Воронеж и Ярославль.

Что касается поездок из Санкт-Петербурга, то оттуда чаще всего бронируют билеты на поезда до Москвы, Анапы и Симферополя. Кроме того, в перечень популярных направлений вошли: Ейск, Адлер, Новороссийск, Севастополь, Евпатория, Лазаревское, Ростов-на-Дону, Белгород, Тверь, Петрозаводск, Воронеж, Нижний Новгород, Сортавала, Рязань, Казань, Ярославль и Псков.