Крым возглавил рейтинг курортов России для летнего отдыха

Опубликован рейтинг курортов России для летнего отдыха. Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil провели опрос среди пользователей соцсетей с целью выяснить, какие направления для отдыха они считают лучшими. Лидером стал Крым — его выбрала почти половина опрошенных. Отмечается, что в июне Ассоциация туроператоров России отмечает рекордные показатели загрузки отелей полуострова, а международный аэропорт Симферополь устанавливает новые рекорды суточного трафика. 20 июня пассажиропоток составил более 40 тысяч человек.

По 14 процентов голосов набрали Абхазия и Краснодарский край, который разделили второе место рейтинга. Замкнул тройку Алтай и Алтайский край — это место выбрали 7 процентов респондентов.

Среди других популярных направлений для летнего отдыха в России пользователи отметили Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ, Башкирию, Калининградскую область, Свердловскую область и Дагестан.