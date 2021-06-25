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Крым возглавил рейтинг курортов России для летнего отдыха

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Фото: Константин Михальчевский / Reuters

Опубликован рейтинг курортов России для летнего отдыха. Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil провели опрос среди пользователей соцсетей с целью выяснить, какие направления для отдыха они считают лучшими. Лидером стал Крым — его выбрала почти половина опрошенных. Отмечается, что в июне Ассоциация туроператоров России отмечает рекордные показатели загрузки отелей полуострова, а международный аэропорт Симферополь устанавливает новые рекорды суточного трафика. 20 июня пассажиропоток составил более 40 тысяч человек.

По 14 процентов голосов набрали Абхазия и Краснодарский край, который разделили второе место рейтинга. Замкнул тройку Алтай и Алтайский край — это место выбрали 7 процентов респондентов.

Среди других популярных направлений для летнего отдыха в России пользователи отметили Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ, Башкирию, Калининградскую область, Свердловскую область и Дагестан.

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