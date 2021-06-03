В Кремле рассказали о строительстве нового курортного комплекса в Крыму

В Кремле рассказали о строительстве в Крыму нового курортного комплекса и тематического развлекательного парка. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соответствующие соглашения будут подписаны во время Петербургского международного экономического форума.

«Туристический потенциал Крыма развивается, и правительство Крыма и компания "Семейные курорты" будут строить новый курортный комплекс. Большой, прекрасный, на 14 миллиардов рублей», — добавил спикер.

Также он упомянул проект «Ялта-парка» — курортно-гостиничного комплекса, на возведение которого планируется потратить 16 миллиардов рублей.

Ранее, 1 мая, власти Крыма заявили о старте очередного курортного сезона. Как рассказали в пресс-службе министерства курортов и туризма республики, на полуострове завершилась работа по благоустройству пляжей и мест для высадки экскурсионных групп.