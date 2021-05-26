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Авиамаршрут из Москвы в Крым оказался среди самых загруженных в мире

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Авиамаршрут из Москвы в крымский курортный город Симферополь оказался в списке самых загруженных в мире. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании OAG, которая провела анализ емкости кресел на внутренних направлениях разных стран. Данные опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России.

Уточняется, что первое место по объемам перевозок в мае текущего года занял рейс из Чеджу в Сеул (1,5 миллиона кресел за месяц), на второе место попал вьетнамский маршрут Ханой — Хошимин (947 тысяч кресел), а на третье — перелет из Пекина в Шанхай (769 тысяч кресел).

При этом два российских внутренних авиамаршрута в Крым из Москвы (из Домодедово и Шереметьево в Симферополь) также оказались среди самых загруженных в мае.

Так, на рейсах из Москвы в Симферополь суммарная емкость кресел составила 482,7 тысячи (285,5 тысячи кресел из Домодедово и 197,2 тысячи кресел из Шереметьево). Для сравнения аналитики привели в пример занявший первое место по загруженности в США маршрут — на рейсах из Атланты в Форт-Лодердейл было занято 250,8 тысячи кресел.

Ранее в мае российские путешественники, уставшие от перегруженных туристами отечественных курортов черноморского побережья, назвали альтернативные регионы для отдыха в 2021 году. Согласно опросу, в предстоящем сезоне 85,7 процента туристов ради спокойного отдыха предпочтут не морское побережье, а другие направления России — например, Алтай или Карелию.

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