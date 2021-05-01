В Крыму объявили о начале курортного сезона

В Крыму началась активная фаза курортного сезона. Об этом в субботу, 1 мая, РИА Новости заявили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

Там подчеркнули, что на большинстве туристических объектов завершаются работы по благоустройству территорий, организации парковок, мест высадки экскурсантов. Вдобавок проверяется техническое состояние пляжей — они должны быть полностью готовы к 1 июня.

«Курорты Крыма встречают туристов обновленными отелями и новыми туристическими предложениями», — говорится в сообщении. При этом на местных администрациях лежит обязанность по соблюдению всех необходимых санитарных норм.

В свою очередь глава ведомства Вадим Волченко предположил, что Ялта, как курортная столица полуострова, в майские праздники примет рекордное число отдыхающих. «Безопасность в этом году, как и в прошлом — самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона», — заключил он.

30 апреля сообщалось, что крымские отели начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание, чтобы установить более высокие цены. Отмечается, что за последнюю неделю в Крыму зафиксирован наибольший рост числа отмененных бронирований.