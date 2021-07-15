В Сочи предложили организовать вертолетное такси

Вертолетное такси может появиться в Сочи по инициативе мэра

Власти Сочи обсудили с инвесторами возможность организации вертолетного такси. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Копайгородский.

Концепция вертолетного такси предполагает перевозки пассажиров судами малой авиации. По словам Копайгородского, в городе планируется строительство строительство вертолетного хаба и площадок.

«На данный момент уже готова проектная документация по планировке и организации земельного участка в Красной Поляне, в октябре 2021 года планируется ввод в эксплуатацию вертолетного ангара и терминала для обслуживания пассажиров, где будет предусмотрена зона досмотра службой авиационной безопасности», — написал градоначальник, подчеркнув, что опыт вертолетного такси уже применялся не только в мировой практике, но и в России.

Ранее российский турист, отдохнувший в Сочи с семьей зимой, воспользовался услугами такси и раскрыл популярные способы и схемы обмана путешественников местными водителями. Он уточнил, что на курорте работает значительное число «бомбил» — таксистов-частников, которые, как правило, занимаются нелегальным извозом.