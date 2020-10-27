В России предложили создать «туристическое такси»

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило главе Ростуризма Зарине Догузовой предложение создать в России «туристическое такси». Об этом во вторник, 27 октября, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Чтобы реализовать идею, водителей предлагается обучить навыкам гида, а также создать автоматизированные точки вызова такси, чтобы машину можно было вызвать даже при отсутствии связи или разряженном телефоне. Инициатива предусматривает субсидирование компаний, занимающихся перевозками пассажиров к туристическим центрам. Их адреса и размеры субсидий должен будет определить Ростуризм в случае одобрения идеи.

Кроме того, предлагается установить точки вызова такси в популярных туристических местах. Также предусмотрена разработка специального курса, пройдя который водители смогут рассказывать пассажирам о достопримечательностях города или региона и проводить экскурсии. Предложения предлагается включить в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В ООП затруднились назвать сумму затрат на реализацию проекта. Опрошенные эксперты озвучили изданию сумму от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир».