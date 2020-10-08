«МегаФон» назвал новые маршруты путешествий россиян

В условиях пандемии и закрытия границ жители России переключились на внутренний туризм и освоили нетипичные направления для отдыха. По данным аналитиков «МегаФона», в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые маршруты — Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35 процентов, говорится в сообщении «МегаФона».

Как показал анализ обезличенных данных о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона, число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9 процентов.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе — Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20 процентов меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхающих здесь снизилось на 6 процентов.

При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Так, почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20 процентов больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15 процентов меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25 процентов. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.