«МегаФон» запустил продажу сим-карт в Яндекс.Лавке

Оператор мобильной связи «МегаФон» первым из мобильных операторов запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров Яндекс.Лавка. Об этом говорится в сообщении компании.

Уже через 10-15 минут после заказа можно получить сим-карту, самостоятельно активировать ее через мобильное приложение «МегаФона» и сразу выйти на связь.

Более 10 процентов продаж сим-карт «МегаФона» с саморегистрацией приходится на онлайн-ресурсы. Сотрудничество с Яндекс.Лавкой позволит компании расширить дистрибуцию в онлайн-каналах и максимально сократить время доставки.

«Мы начали активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале этого года. В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с Яндекс.Лавкой позволяет нам существенно сократить время доставки — уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от "МегаФона"», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Сим-карты «МегаФона» можно купить на территории покрытия сервиса Яндекс.Лавка в Москве и Московской области, а на следующей неделе эта возможность появится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде.

Стоимость сим-карты составляет 300 рублей, такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим карту можно самостоятельно через мобильное приложение «МегаФона», в том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Это займет не более 5 10 минут. Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте.

Купить сим-карты онлайн можно в собственном интернет-магазине «МегаФона», на AliExpress Россия, а также в «Связном», «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon.ru, Wildberries, «Беру», Goods.ru. Сим-карты доступны более чем в 24,4 тысяче торговых точек, среди которых магазины шаговой доступности и розничные сети «Лента», «Верный», Billa, «Бристоль», а также на заправках ЕКА, «Татнефть», в киосках печати, на «Почте России».