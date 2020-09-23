«МегаФон» сохранит абонентам оплаченные минуты

«МегаФон» запускает новую опцию «Копилка минут», сохраняющую оплаченные минуты разговоров, которыми можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов МегаФона весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25 процентов абонентов пользуются связью неравномерно — в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов», — прокомментировал новость коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета.

