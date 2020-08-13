Чистая прибыль «МегаФона» во втором квартале выросла на 35 процентов

Компания «МегаФон» обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2020 года. Несмотря на существенное влияние на показатели последствий пандемии, пик которой пришелся на указанный период, оператору связи удалось эффективно справиться с вызовами. Компания сумела увеличить чистую прибыль, сократить долговую нагрузку, а также сохранила абонентскую базу.

По итогам второго квартала чистая прибыль «МегаФона» выросла на 35,2 процента, до 4 миллиардов рублей. Общий долг сократился на 17,7 миллиарда рублей, до 357,4 миллиарда рублей в том числе, за счет досрочного погашения обязательств на сумму 16 миллиардов рублей. В первом полугодии также были рефинансированы рублевые кредиты объемом 122,2 миллиарда рублей с улучшением условий и продлением сроков погашения. Кроме того, подписано соглашение со Сбербанком об увеличении кредитного лимита в рамках возобновляемой кредитной линии с 80 до 160 миллиардов рублей.

Существенное влияние на финансовые показатели во втором квартале стали следующие факторы: оптимизация затрат на связь абонентами и корпоративными клиентами в период пандемии; снижение притока новых абонентов в связи с частичным закрытием розницы; выпадение доходов от роуминга; комплекс мер по поддержке абонентов в период пандемии через предоставление бесплатных услуг.

В результате сервисная выручка «МегаФона» снизилась на 6,9 процента, до 73,4 миллиарда рублей. Общая выручка сократилась на 8,3 процента и составила 78,5 миллиарда рублей.

Пандемия также оказала влияние на реализацию проектов компании. Так «МегаФон» перенес реализацию неключевых проектов, не относящихся к работе сети, запланированных на второй квартал. Это отразилось на показателе CAPEX – он сократился на 20,1 процента, до 13,1 миллиарда рублей.

При этом компания продолжала активно инвестировать в развитие сети, которая на протяжении всего второго квартала испытывала повышенные нагрузки. Так, за отчетный период общее количество базовых станций выросло на 2,3 процента, до 189 тысяч. Только в стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Это позволило обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета.

Абонентская база «МегаФона» в России во втором квартале осталась на уровне прошлого года — 75,4 миллиона. Число пользователей передачи данных в России выросло на 4,2 процента, до 34,9 миллиона человек.

«На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли. Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь. При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80 процентов годового плана по развитию сети. Рост и перераспределение нагрузки потребовал от наших специалистов постоянного мониторинга и оперативной реакции на изменения значений, — прокомментировал финансовые результаты генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. Он также отметил, что несмотря на снижение ряда показателей, правильно выстроенные приоритеты позволили компании сохранить абонентскую базу и увеличить количество цифровых абонентов, при этом за счет эффективного операционного управления продемонстрировав позитивную чистую прибыль.

«Оглядываясь на второй квартал, мы понимаем, что, несмотря на проведенную работу, в будущем внешние вызовы потребуют от нас не меньших усилий и новых мер по оптимизации бизнеса – подробного анализа наших инвестиций как с точки зрения маркетинговых расходов, так и затрат на розничную сеть», — резюмировал он.

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