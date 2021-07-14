Кремль отреагировал на возможную угрозу России со стороны китайского такси

Обращение российских таксистов по поводу работы китайского агрегатора такси DiDi с персональными данными пользователей нужно проверить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так он отреагировал на возможную угрозу для безопасности России со стороны «китайского Uber», о которой ранее говорила ассоциация «Национальный совет такси». При этом Песков признался, что не знаком с обращением ассоциации, но видел сообщения в СМИ. «Это все нужно проверять, у нас есть собственные органы, которые администрируют нормы нашего законодательства», — подчеркнул представитель Кремля.
Члены ассоциации ранее написали письмо президенту страны Владимиру Путину. Они предупредили, что DiDi собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки. В пресс-службе китайского агрегатора заявили, что неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных — важнейший приоритет для DiDi.
Ранее «Национальный совет такси» подал жалобу на DiDi в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Агрегатор обвинили в предоставлении скидок, которые снижают цену поездок до уровня ниже рыночной.