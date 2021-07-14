Кремль отреагировал на возможную угрозу России со стороны китайского такси

Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить обращение по поводу такси DiDi

Обращение российских таксистов по поводу работы китайского агрегатора такси DiDi с персональными данными пользователей нужно проверить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Так он отреагировал на возможную угрозу для безопасности России со стороны «китайского Uber», о которой ранее говорила ассоциация «Национальный совет такси». При этом Песков признался, что не знаком с обращением ассоциации, но видел сообщения в СМИ. «Это все нужно проверять, у нас есть собственные органы, которые администрируют нормы нашего законодательства», — подчеркнул представитель Кремля.

Члены ассоциации ранее написали письмо президенту страны Владимиру Путину. Они предупредили, что DiDi собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки. В пресс-службе китайского агрегатора заявили, что неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных — важнейший приоритет для DiDi.

Ранее «Национальный совет такси» подал жалобу на DiDi в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Агрегатор обвинили в предоставлении скидок, которые снижают цену поездок до уровня ниже рыночной.