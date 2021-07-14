Путина предупредили об угрозе безопасности России со стороны китайского такси

Ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на агрегатор такси DiDi, пишет Forbes. Со стороны «китайского Uber» они видят угрозу для страны.

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В письме члены ассоциации предупреждают, что DiDi собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки. Через «китайский Uber» такси заказывают госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военных ведомств, а также люди, работающие на режимных объектах.

В письме сказано, что есть риск несанкционированного вывода DiDi собранной информации за рубеж, что ослабит обороноспособность и безопасность России. В пресс-службе китайского агрегатора заявили, что неприкосновенность частной жизни и защита персональных — важнейший приоритет для DiDi. Ранее «Национальный совет такси» подал жалобу на DiDi в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Агрегатор обвинили в предоставлении скидок, которые снижают цену поездок до уровня ниже рыночной.

Давление на DiDi есть и со стороны китайских властей. 2 июля началась проверка агрегатора, связанная с безопасностью данных. Это произошло всего через два дня после выхода компании на биржу. За несколько недель она лишилась почти 800 миллионов долларов.

4 июля DiDi столкнулся с предписанием об удалении своего сервиса из магазинов приложений в стране. В июне агрегатора такси заподозрили в антимонопольных нарушениях.