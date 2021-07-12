В трех районах Приморья захотели создать круглогодичные курорты

Власти Приморья захотели создать круглогодичные курорты в трех районах региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос развития туристической инфраструктуры обсудили губернатор края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеей Чекунков и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов. По мнению Суханова, больше всего для туризма подходят Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы. Кроме того, высоким потенциалом обладает остров Русский во Владивостоке.

«Приморский край имеет уникальную природу, здесь есть красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Существует возможность создания круглогодичных курортов пляжной, развлекательной и бальнеологической направленности. Уверен, что данные площадки вызовут большой интерес у частных инвесторов», — отметил гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ».

Как заявил Кожемяко, в районах уже созданы земельные участки для туристической инфраструктуры. По его словам, там планируют построить хорошие гостиницы, а также оборудовать удобные пляжи и дороги.

Чекунов подчеркнул, что Приморье лидирует среди популярных дальневосточных туристических направлений. В регионе реализуется более половины из 208 инвестиционных туристических проектов, получивших статус резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.