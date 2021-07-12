Цены на российских курортах снизились

Стоимость отдыха на южных курортах в России снижается на фоне открытия прямого авиасообщения с курортами Египта и введенных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей турбизнеса.

Так, в пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что в среднем можно говорить о снижении цен на 20 процентов. Представитель компании сообщил, что в Анапе в первую очередь снижают цены те отели, которые подняли цены при ажиотажном спросе. Собеседник издания уточнил, что отели, которые не поднимали цен, бронировались на будущее и хорошо загружены в настоящее время, не будут менять свою ценовую политику.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в свою очередь отметил, что открытие Египта не позволит взвинчивать цены на российских курортах. Он добавил, что основной сезон начинается в Египте осенью, когда в России и в Турции поток уже снижается, однако направление будет востребовано и в это время.

На стоимость отдыха в России также оказывают влияние введенные ограничения в Краснодарском крае и в Севастополе, подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. «Сейчас идет разгрузка российских курортов. Часть туристов аннулируют туры в Краснодарский край. По Крыму аннуляций нет, бронирования продолжаются», — сказал эксперт.

Власти Краснодарского края разрешили въезд россиян при одном условии — по прибытии на курорты туристы должны будут пройти вакцинацию. Уточняется, что для въезда на Кубань отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения в местные гостиницы. При этом по прилете путешественникам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест. Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа.

Ранее в июле президент России Владимир Путин отменил указ о приостановке чартерных полетов на курорты Египта. Так, соответствующий документ аннулирует действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки российских граждан на территорию Египта, и от 2018 — согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.

