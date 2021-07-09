Непривитым россиянам разрешат приехать на Кубань при одном условии

Власти Краснодарского края разрешили въезд россиян при одном условии — по прибытии на курорты туристы должны будут пройти вакцинацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление губернатора области.

Уточняется, что для въезда на Кубань отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения в местные гостиницы. При этом по прилете путешественникам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест. Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа.

Ранее в июне стало известно, что с 1 июля туристы смогут заселиться в гостиницы и пансионаты только при наличии ПЦР-теста или сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Кроме того, с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных туристов. Исключение будет сделано только для тех путешественников, у которых есть медицинские противопоказания к прививке.

