Названо число пострадавших при подтоплениях Кубани

Названо число пострадавших при подтоплениях в Краснодарском крае. Всего их — 18 человек, трое из которых доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

«В период с 4 по 6 июля 2021 года пострадали 18 человек, из них погибли восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы три человека, семи пострадавшим оказана помощь амбулаторно», — приводит агентство заявление первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко.

Ранее 6 июля сообщалось, что семь человек, в том числе трое детей, стали жертвами непогоды на краснодарских курортах. Позднее спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате стихийных бедствий на Кубани.

В Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ из-за последствий обильных осадков был введен режим ЧС. В зону подтопления попали более 260 жилых домов, власти эвакуировали местных жителей.