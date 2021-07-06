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Россиянин спас 10 человек из затопленных домов на Кубани

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Житель Кубани спас из потопа и приютил у себя дома 10 человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дом Максима Проходы из станицы Пятигорская, расположенной в городе Горячий Ключ, — в начале улицы. По этой причине потоки воды его обошли, когда местная река вышла из берегов и затопила улицы.

«Детей нес на шее, а сам молился —– хоть бы не упасть. Потихоньку-потихоньку до моего дома дошли, кое-как добрались. Оставил семью там и побежал обратно по дворам. У меня на втором этаже все соседи ночевали», — рассказал россиянин.

Из-за непогоды у многих местных жителей погибли домашние животные, куры и скот, а урожай смыло потоками воды и грязи.

Ранее 6 июля сообщалось, что семь человек, в том числе трое детей, стали жертвами непогоды на краснодарских курортах.

В Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ введен режим чрезвычайной ситуации. В зону подтопления попали более 260 жилых домов, власти эвакуировали местных жителей.

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«Детей нес на шее, а сам молился – хоть бы не упасть»: мужчина спас из затопленных домов на Кубани 10 человек Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/daily/28300/4440300/
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