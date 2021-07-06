Число жертв непогоды на краснодарских курортах выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Туапсе подтвердили гибель еще одного ребенка.

Ранее 6 июля стало известно, что в результате подтопления в Краснодарском крае погибли четыре человека, среди них двое детей.

В шести муниципалитетах региона был введен режим ЧС: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. Сообщалось о подтоплении более 260 жилых домов и около 400 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Людей эвакуировали.

Ливень с ураганным ветром обрушились на Сочи в воскресенье, 4 июля. Из-за обильных осадков река из берегов вышла река Херота.