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Число жертв непогоды на краснодарских курортах выросло до семи

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Число жертв непогоды на краснодарских курортах выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Туапсе подтвердили гибель еще одного ребенка.

Ранее 6 июля стало известно, что в результате подтопления в Краснодарском крае погибли четыре человека, среди них двое детей.

В шести муниципалитетах региона был введен режим ЧС: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. Сообщалось о подтоплении более 260 жилых домов и около 400 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Людей эвакуировали.

Ливень с ураганным ветром обрушились на Сочи в воскресенье, 4 июля. Из-за обильных осадков река из берегов вышла река Херота.

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