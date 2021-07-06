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На Кубани из-за подтоплений ввели режим ЧС в шести муниципалитетах

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Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подтоплений ввели в шести муниципалитетах Краснодарского края. Передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Сообщается, что режим ЧС объявлен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ.

По данным оперштаба, на утро 6 июля остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Проведена эвакуация 136 человек, 64 — уже находятся в пунктах временного размещения.

Ранее власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации населения из мест затопления в Сочи, а также в других пострадавших районах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился подготовить пункты временного размещения эвакуированных с трехдневным запасом продовольствия.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Из-за осадков река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста заметили критический подъем уровня воды.

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