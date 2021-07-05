Власти Кубани поручили готовиться к эвакуации населения

Власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации населения из мест затопления в Сочи, а также в других пострадавших районах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился подготовить пункты временного размещения эвакуированных с трехдневным запасом продовольствия, сообщается на сайте региональной администрации.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий», — заявил Кондратьев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Из-за осадков река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста заметили критический подъем уровня воды. Ожидается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.