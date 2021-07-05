В Сочи начало затапливать квартиры

В квартирах одного из районов курортного города Сочи из-за непогоды стала появляться вода. О начавшемся затоплении жилья сообщает Telegram-канал Life Shot.

Вода появилась в микрорайоне Кудепста, жители сняли происходящее на видео. На нем можно заметить, что поток воды течет по коридору и полностью покрывает полы в одной из квартир. В итоге собственники вынуждены передвигаться по комнатам в обуви. «Просто жесть», — отметила автор видео.

Из-за погодных условий в городе выпустили предупреждение, а региональное управление МЧС России рекомендовало соблюдать меры безопасности. Туристов призвали воздержаться от выхода в море и водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

Ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи в воскресенье, 4 июля, вскоре началось затопление. Местные жители стали снимать на видео, как по улицам текут потоки мутной воды. Из-за осадков река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста заметили критический подъем уровня воды. По предположениям, порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.

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