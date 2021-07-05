Россия
 
Последние новости
Умер заразившийся коронавирусом Владимир Меньшов
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
РПЦ разрешили переводить в собственность светские здания
В российском регионе заявили о нехватке кислорода для ИВЛ
Фигура Селены Гомес в новой фотосессии в бикини вызвала споры в сети
В России выявили 24 353 новых случая коронавируса
Бали отказался открывать границы для туристов
В Москве увековечат память Владимира Меньшова 
Новости партнеров
Прослушать новость

Унесенную потоком воды машину в Сочи сняли на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Сочи из-за ливней сильный поток воды унес припаркованную машину. Видео опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, как машину уносит сильное течение. Автомобиль оказывается фактически затопленным из-за высокого уровня воды.

Ранее в МЧС предупредили о ливнях и граде в республике. В ведомстве сообщили, что ожидается шквалистый ветер от 20 до 25 метров в секунду и грозы.

Из-за ливней и града в Крыму власти объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия продлятся с 3 по 5 июля. В республике из-за подтоплений началась эвакуация более 50 частных домов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МЧС предупредили о ливнях и граде в Крыму
Ливни в Крыму вызвали сход селевого потока
В Крыму началась эвакуация из-за подтопления частных домов
В Крыму объявлено штормовое предупреждение