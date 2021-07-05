Унесенную потоком воды машину в Сочи сняли на видео

В Сочи из-за ливней сильный поток воды унес припаркованную машину. Видео опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, как машину уносит сильное течение. Автомобиль оказывается фактически затопленным из-за высокого уровня воды.

Ранее в МЧС предупредили о ливнях и граде в республике. В ведомстве сообщили, что ожидается шквалистый ветер от 20 до 25 метров в секунду и грозы.

Из-за ливней и града в Крыму власти объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия продлятся с 3 по 5 июля. В республике из-за подтоплений началась эвакуация более 50 частных домов.