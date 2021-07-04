Ливни в Крыму вызвали сход селевого потока

Продолжающиеся ливни в Крыму вызвали сход селя и подтопления в нескольких населенных пунктах республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате схода селевого потока в селе Соколиное Бахчисарайского района оказался подтоплен частный дом. Также сообщается, что несколько домовладений подтопило в селе Куйбышево. На место направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, МЧС сообщает, что в Красногвардейском районе затопило подвальные помещения двух многоквартирных домов. Сейчас воду откачивают с помощью мотопомп.

В пятницу, 2 июля, сообщалось, что власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на полуостров сильных ливней и крупного града в ближайшие дни. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта с 3 по 5 июля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

Режим ЧС действует на территории Крыма с 17 июня. Тогда в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зоне подтопления находились более 300 домов, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды. На следующий день сильные ливни и подтопления случились в Ялте, на пляжах города пока запрещено купаться.