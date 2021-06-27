Россия
 
Последние новости
Военный публицист предупредил о террористической угрозе для России с юга
Появились подробности гибели российского футболиста во время матча
Россиянин угнал машину элитной части ГИБДД и попал на видео
Володин призвал ООН и ПАСЕ осудить Великобританию за инцидент с эсминцем
В Госдуме придумали способ сэкономить на депутатах
Володин заявил о последствиях инцидента с британским эсминцем у Крыма
Биолог предупредил об опасности найденного в Индии смертельного вируса
Космическое управление Китая опубликовало видео с Марса
В Москве избили стендап-комика за оскорбление «русского народа»
Новости партнеров
Прослушать новость

Мэр Ялты заявила о подготовке к эвакуации населения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Facebook Янины Павленко

Мэр Ялты Янина Павленко заявила о подготовке к эвакуации населения из зон подтопления в городе. Об этом она написала в своем Facebook.

«У нас снова штормовое [предупреждение]. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено», — подчеркнула Павленко.

Она также заявила, что со второй половины 27 июня и весь день 28 июня ожидаются сильные дожди и поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до полутора метров. «Я обращаюсь ко всем, кто живет в зоне подтопления, недалеко от рек: пожалуйста, мы по-прежнему предлагаем вам переселиться в пункты временного размещения», — добавила градоначальник.

Ранее Павленко сообщала, что большинство жителей затопленных домов в Ялте не хотят покидать свои дома. Это, по ее словам, вызывает опасения у властей.

Сильные дожди, приведшие к масштабным подтоплениям и выходам рек из берегов, начались в Ялте и других населенных пунктах южной части Крыма 18 июня. Сообщалось об одном погибшем в городе, еще 55 человек, по состоянию на 23 июня, числились пострадавшими.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Неутешительный прогноз: Павленко сообщила о грядущих ливнях в Ялте
Ликвидированная Украиной служба могла предупредить о сильных ливнях в Крыму
В Гидрометцентре оценили риск повторного затопления Ялты
В Крыму объявили штормовое предупреждение