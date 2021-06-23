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В Ялте при наводнении пострадали 55 человек

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ялте при наводнении пострадали 55 человек, число пострадавших от стихии увеличилось на одного человека. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Ее слова приводит РИА Новости.

«Зарегистрированы уже 55 человек, 48 — с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, 6 — госпитализированы, 2 — уже выписаны», — сказала Павленко и добавила, что без вести пропавшей числится одна женщина, но спасатели продолжают поиски.

18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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