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В Гидрометцентре оценили риск повторного затопления Ялты

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая оценила риск повторного затопления Ялты. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Ялте в субботу, 26 июня, за полтора часа выпало 19 миллиметров осадков. «Не стоит переживать, потопа не будет. Сильный дождь 19 миллиметров за полтора часа, но такой дождь ущерба не наносит. Наносит очень сильный, более 30 миллиметров», — сказала Любецкая.

18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город. При наводнении пострадали 55 человек. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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