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В Крыму объявили штормовое предупреждение

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Фото: Bernd Weissbrod / dpa

Жителей Крыма предупредили о сильном ливне с грозой, градом и шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду 26 июня. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по республике.

Плохая погода будет днем и до конца суток 26 июня. Также сообщается, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Спасатели рекомендует не выходить на набережные, в море и горно-лесную местность. Объявлено штормовое предупреждение.

В июне в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города.

17 июня от непогоды сильно пострадали жители восточной части Крыма. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Власти ввели в регионе режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей.

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