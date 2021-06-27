Ликвидированная Украиной служба могла предупредить о сильных ливнях в Крыму

Противоградовая служба, существовавшая в Крыму и ликвидированная в период нахождения полуострова в составе Украины, могла предупредить о сильных ливнях в регионе. Об этом сообщил ТАСС климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

Он напомнил, что существуют методы прогнозирования подобных экстремальных погодных явлений.

«Методика позволяет отслеживать появление мощных кучевых облаков, направление их движения, определять количество воды в них и сроки выпадения. Противоградовая служба сейчас работает в южных регионах РФ, когда-то работала и в Крыму. Но в украинские времена она была благополучно уничтожена», — объяснил Рябов.

По его словам, с помощью этого метода можно предупредить о подобных явлениях за несколько часов до события. Этого времени достаточно для подготовки оперативных служб, заверил эксперт.

Ранее жителей Крыма предупредили о сильном ливне с грозой, градом и шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду 26 июня.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Были подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России. Это случилось после референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты всенародного опроса и окрестили воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.