Запрет на купание в Ялте продлили на неделю

Запрет на купание в Черном море на пляжах в центре Ялты продлили на неделю. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По словам Аксенова, касательно качества воды в центре Ялты сложилась самая тяжелая ситуация. «Боюсь, что еще с неделю как минимум в бухте нельзя будет купаться», — сказал он. Кроме того, пробы возьмут в районе Фороса и Гурзуфа.

21 июня Роспотребнадзор сообщил о запретах купания на пляжах Крыма и Севастополя. Предписание связано с ухудшением качества морской воды.

18 июня Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город. В результате пострадали 55 человек.