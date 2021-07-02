В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на полуостров сильных ливней и крупного града в ближайшие дни. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике Крым на своем сайте.

Из-за прохождения холодного атмосферного фронта с 3 по 5 июля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. Также отмечается чрезвычайная пожарная опасность в центральных районах республики со 2 по 4 июля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС порекомендовало жителям и туристам региона уделить внимание правилам безопасности при непогоде — в том числе воздержаться от походов в горы и купания в море. Кроме того, спасатели напомнили, что на полуострове действует запрет на посещение лесов — с 30 апреля введен особый противопожарный режим.

В июне мэр Ялты Янина Павленко заявила о подготовке к эвакуации населения. Глава города обратилась ко всем жителям зоны подтопления с просьбой переселиться в пункты временного размещения.