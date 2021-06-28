Подсчитан ущерб от сильных ливней в Крыму

Власти Крыма примерно оценили ущерб от сильных ливней и подтопления в регионе. По словам главы республики Сергея Аксенова, речь идет по крайней мере о 12,5 миллиарда рублей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий», — уточнил он. По словам Аксенова, 2,4 миллиарда рублей необходимо направить на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Больше всего денег понадобится на ремонт разрушенных дорог.

«Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня», — добавил Аксенов. Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества.

Режим ЧСМ действует на территории Крыма с 17 июня. Тогда в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Власти ввели в регионе режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды. На следующий день сильные ливни и подтопления случились в Ялте, на пляжах города пока запрещено купаться.