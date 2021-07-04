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В Крыму началась эвакуация из-за подтопления частных домов

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Бахчисарайском районе Крыма началась эвакуация из-за подтопления более 50 частных домов. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает РИА Новости.

Начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин сообщил, что в населенном пункте Куйбышево сейчас работают спасатели, которые совместно с органами местного самоуправления эвакуируют местных жителей. «Группировка сил наращивается. В том числе, будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», — заверил он.

Отмечается, что в результате происшествия в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66. Кроме того, на данный момент спасатели возводят дамбу возле села Соколиное.

В пятницу, 2 июля, сообщалось, что власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на полуостров сильных ливней и крупного града в ближайшие дни. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта с 3 по 5 июля на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

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