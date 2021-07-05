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Затопление в Сочи связали с «черноморской депрессией»

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Фото: Олег Смеречинский / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, почему в курортном городе Сочи идут проливные дожди, которые привели к подъему уровня воды в реках Хорота и Мацеста. Своим прогнозом эксперт поделился в интервью «Ленте.ру».

«Дожди будут еще. Причиной этому служит "черноморская депрессия". Это циклон, который вызывает очаги мощных кучево-дождевых облаков, которые становятся в свою очередь причиной ливневых дождей, местами сильных гроз со шквалами и градом», — сообщил специалист.

Леус отметил, что, по расчетам «Фобоса», пятого июля на побережье Черного моря от Магри до границы с Абхазией ожидаются сильные дожди. К завтрашнему дню, заявил специалист циклон начнет ослабевать.

«Общее количество осадков за сутки составит на участке Магри-Туапсе 30-50 миллиметров, а на Туапсе и далее до Абхазии до 50-70 миллиметров», — рассказал синоптик.

Ранее в МЧС предупредили о ливнях и граде в республике Крым. В ведомстве сообщили, что ожидается шквалистый ветер от 20 до 25 метров в секунду и грозы.

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