Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации

Власти курортного города Сочи, который начало затапливать из-за проливных дождей, предупредили местных жителей о возможной эвакуации, если из берегов выйдут реки в Адлерском и Хостинском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что обильные осадки привели к подъему воды в реках Херота и Мацеста до критического уровня. При этом городской оперштаб по ликвидации последствий непогоды работает в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что в Сочи из-за подтопления заработали сирены. Жители города массово начали публиковать видео, на которых видно стекающие по улицам потоки мутной воды.

В воскресенье, 4 июля, на город обрушился ливень с ураганным ветром. Ожидалось, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.