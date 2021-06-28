В Подмосковье ураган опрокинул строительный кран

В Раменском районе Московской области ураган опрокинул строительный кран. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «360tv».

На заснятых очевидцем кадрах видно, как из-за бушующей стихии огромный кран заваливается на бок и падает на землю. При обрушении он задел провода, чем вызвал кратковременную вспышку. Отмечается, что происшествие случилось в ЖК «Новые Островцы».

Ранее москвичей предупредили, что в столице пройдут ливни, грозы, град и ветер, местами с порывами до 23 метров в секунду. Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать маневров и не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам не следует укрываться от дождя под ненадежными конструкциями, в том числе под деревьями.