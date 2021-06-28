Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на инициативу работодателей об обязательной вакцинации
В Совфеде рассказали о наказании за подделку COVID-сертификата
Россия оказалась под угрозой новых санкций из-за угля
Игры для PlayStation в России подорожали
На двух линиях метро в Москве встали поезда из-за ливня 
Великобритания нанесла удар по криптовалютам
Потоп в московском метро из-за «суперливня» попал на видео
Франция поддержала позицию Германии по диалогу с Россией
Определена судьба доллара в России
Новости партнеров
Прослушать новость

В Подмосковье ураган опрокинул строительный кран

Перейти в «Мою Ленту»

В Раменском районе Московской области ураган опрокинул строительный кран. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «360tv».

На заснятых очевидцем кадрах видно, как из-за бушующей стихии огромный кран заваливается на бок и падает на землю. При обрушении он задел провода, чем вызвал кратковременную вспышку. Отмечается, что происшествие случилось в ЖК «Новые Островцы».

Ранее москвичей предупредили, что в столице пройдут ливни, грозы, град и ветер, местами с порывами до 23 метров в секунду. Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать маневров и не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам не следует укрываться от дождя под ненадежными конструкциями, в том числе под деревьями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам назвали сроки окончания аномальной жары
Россиянам вновь предсказали аномальное тепло
Синоптик сравнил московский «суперливень» и устроившие потоп в Крыму дожди