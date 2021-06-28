Синоптик сравнил московский «суперливень» и устроившие потоп в Крыму дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал в интервью «Ленте.ру» причину прихода в Москву сильных ливневых дождей. Он сообщил, что виной тому стал холодный атмосферный фронт.

По просьбе «Ленты.ру» специалист сравнил недавно прошедшие в Крыму дожди спрогнозированный «суперливень» в Москве. По его словам, тех же последствий, что были на полуострове, ждать не стоит, поскольку хоть на столицу и могут пролиться до семидесяти процентов месячной нормы осадков, она более подготовлена к встрече с такой погодой. Кроме этого, синоптик объяснил разницу между крымскими и московским ливнями.

«Это абсолютно разные вещи. Крымские дожди, которые были 16, 17, 18 июня, и те ливни, которые сегодня ожидаются в столичном регионе, друг к другу никакого отношения не имеют. У них даже физическая причина образования разная. Там причиной таких дождей стал, скажем так, запертый между двумя антициклонами черноморский циклон обычный для того региона. Из-за того, что не мог уйти, он выливал дожди. Этот циклон сформировался над теплым и влажным воздухом. Причиной дождей, которые будут у нас здесь, является холодный атмосферный фронт, который связан с большими контрастными температурами. У нас сегодня за тридцать, а завтра и двадцати пяти не будет», — рассказал эксперт.

Ранее МЧС России предупредило москвичей об ожидающихся в столице ливне, грозах, граде и ветре, местами с порывами до 23 метров в секунду.