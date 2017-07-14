Во второй подмосковной деревне смыло единственный мост

Деревня Деменково в Рузском городском округе Подмосковья оказалась отрезанной от внешнего мира после того, как ведущий к ней мост размыло водой после ливня. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщается на сайте районной администрации.

Отмечается, что сооружение является единственным въездом в населенный пункт, в котором расположены 30 домовладений. Для устранения чрезвычайной ситуации местные власти создали специальный штаб. Глава городского округа Максим Тарханов добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Это уже второй похожий случай, происходящий в Рузском районе за последнее время. 4 июля из-за ливней был разрушен мост в деревне Румянцево. Движение по переправе восстановили на следующий день.

12 июля в Гидрометцентре России сообщили РИАМО, что с начала месяца в Московской области выпало практически 70 процентов месячной нормы осадков.

