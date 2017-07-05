В Подмосковье восстановлено движение по разрушенному паводком мосту

Видео: 360 Подмосковье

В деревне Румянцево Рузского городского округа Подмосковья восстановили движение по мосту, который был разрушен паводком. Об этом в среду, 5 июля, сообщает телеканал «360».

Далее планируется отремонтировать расположенную неподалеку плотину, разрушение которой и стало причиной сброса воды. Гидротехническое сооружение пострадало из-за ливней, передает сетевое издание m24.ru.

О том, что в деревне Румянцево размыт мост, сообщалось ранее в июле. Эта переправа — единственная дорога к населенному пункту, включающему 75 домовладений.

