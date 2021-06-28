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Москвичам пообещали «суперливень»

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве в понедельник, 28 июня, ожидается «суперливень», который пройдет во второй половине дня и принесет 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70 процентов месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15.00 до 21.00», — рассказал Тишковец и добавил, что возможны подтопления и шквалистый ветер до 26 метров в секунду. Также на некоторых участках москвичам пообещали град.

По словам синоптика, подтопления возможны в низинах и там, где есть проблемы с ливневками.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что на смену жаре россиян ждет еще один катаклизм — засуха. В июле недобор по осадкам составит 10-20 процентов, а в августе — немного больше. Также синоптик добавил, что аномально высоких температур в долгосрочной перспективе он не видит.

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